22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonu

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 22 ilde 'Bozdoğan-39' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; yurt dışında bulunan teröristlerin illegal yollarla Türkiye'ye geçişine aracılık eden, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütünün kırsal alanına eleman aktarımı yapan, kanunsuz gösterilere katılan, örgütün sözde siyasi alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, terör örgütü propagandası yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunan 239 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkıdan çevirme tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA