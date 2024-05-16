16 May 2024 - 16:15- Gündem G:

Antalya'da otobüs alev alev yandı

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Kepez'de bir otobüs bakımı yapılırken esnasında cayır cayır yandı.

Antalya'da otobüs alev alev yandı
Antalya'da otobüs alev alev yandı
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Ünsal Mahallesi 5069 Sokak'taki tamir servisine gelen 34 KFY 953 plakalı otobüs bakım yapılırken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Polisin yangına ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

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16 May 2024 - 16:15 AA Antalya- Gündem

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