Demirtaş'ın yargılandığı Kobani Davası'nda karar açıklanıyor

HDP'nin eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın yanı sıra HDP MYK üyeleri ve yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda karar açıklanıyor. Mahkeme, Ahmet Türk için 10 yıl hapis ve cezanın ertelenmemesine karar verirken Ali Ürküt için de 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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