- Asayiş

Alanya'da inşaat faciaları bitmiyor: 1 ölü 1 ağır yaralı

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Alanya’da dün çalıştığı inşaattan düşerek ölen 33 yaşındaki Nurullah Sicim'in haberinin gelmesinin ardından, şimdi de çalıştığı inşaatta 4 metre yükseklikten düşen başka bir işçi ağır yaralandı.

Alanya'da inşaat faciaları bitmiyor: 1 ölü 1 ağır yaralı mask
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Edinilen bilgiye göre olay, Alanya'nın Karakocalı Mahallesi’nde meydana geldi.

Bir inşaatta çalışan M.A.D. (48) sıva yaptığı sırada 4 metre yükseklikten iskeleden düştü.

Olayı gören çalışma arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

M.A.D. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alanya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

İşçinin sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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16 May 2024 - 15:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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