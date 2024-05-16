16 May 2024 - 14:58- Ekonomi G:

Antalya ve Alanya'da esnafa büyük tokat: Kepenk kapatan kapatana...

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Antalya ve Alanya'da Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin esnaflar için özel dağıttığı kredi faizleri fahiş rakamlara ulaşınca esnaflar uygun faizli kredi bulamayınca kepenkler kapatılmaya başladı. Gelişmelere Siyasiler ve Oda Başkanları Büyük tepki gösterdi.

Antalya ve Alanya'da esnafa büyük tokat: Kepenk kapatan kapatana... mask
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Küçük işletmeciler ve esnaf için can simidi olan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri'nin dağıttığı kredilere fahiş zamlar geldi.

bu faiz artışları nedeniyle büyük sıkıntıya düşen esnaflar kepenk kapatmaya başladı.

Siyasiler ve Oda Başkanlarını büyük tepki verdiği gelişme adeta sosyal medyada atışmaya dönüştü.

İşte bazı siyasiler ve oda başkanlarının ilginç yorumları;

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı: "Esnafa iktidar eliyle darbe vuruldu."
CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir: "Esnaflarımızın tutunacağı hiç bir dal kalmadı."
İYİ Parti İlçe Başkanı Hilmi Er: "Küçük esnaf çaresiz bırakıldı."
AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı: "Ekonomik krizden geçiyoruz. Bu süreçte de herkes ayağını yorganına göre uzatmalı."
Alanya Bakkallar Odası Başkanı Hilmi Özdemir: "Bu bir esnafı bitirme operasyonudur."
Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan: "Cumhurbaşkanımızın ve bakanımızın faiz oranlarını yeniden değerlendireceğini ve memur servislerinin kaldırılma planını yeniden düzenleyeceğini umuyoruz."
Esnaf temsilcisi Ahmet Yanar: "Oyun oynarken kural değişiyor. Burada büyük bir haksızlık var. Kredi faiz oranlarının yüzde 110 oranında artışı yönündeki karardan geri dönülmelidir."
Esnaf, faiz zammının geri alınmasını ve esnafa yönelik desteklerin artırılmasını talep ediyor.

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16 May 2024 - 14:58 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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