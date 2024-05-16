Alanya'nın markası olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde gerçekleştirilen şenliğe üniversitenin güvenlik personelleri gölge düşürdü. Haber için görüntü almaya çalışan basın mensuplarını engelleyerek kampüs dışına çıkarmaya çalışan güvenliğin 'Kabadayı' tavırları pes dedirtti. Aynı zamanda kampüs kapısından kimlikleriyle giren ve öğrenci olduklarını bilmelerine rağmen şenlik alanında eğlenen öğrencilere tek tek kimlik araması yapılması da öğrenciler tarafından tepki ile karşılandı. Kendi okullarında baskı altında hissettiklerini belirten öğrenciler, üniversitenin güvenlik görevlilerinin görevlerinin dışına çıkmaması gerektiğini belirtti. Konu ile ilgili ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kenan Türkdoğan'ın nasıl bir adım atacağı merak konusu oldu.
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Alanya'da büyük skandal! ALKÜ güvenlikleri, şenliğe gölge düşürdü
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) öğrencilerin motivasyonunu artırmak için her yıl mayıs ayında geleneksel hale gelen ALKÜ Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği'nde üniversitenin güvenlik personellerinin öğrencilere ve basın mensuplarına tavırları tepki çekti
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.