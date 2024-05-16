‘Red Bull Can You Make It?’ yarışmasının başvuruları sona erdi

Dünyanın dört bir yanından maceraperestlerin 1 hafta boyunca 24 adet Red Bull ile Avrupa’yı dolaştığı Red Bull Can You Make It? 2024 başvuruları sona erdi. Avrupa’nın 5 farklı şehrinde eğlence dolu maceraların yaşanacağı etkinliğe Türkiye’den, The Roadies, Adrenaline Freaks, Badass Bats ve Turkish Delight takımları katılım gösterecek.

Dünyanın dört bir yanındaki takımların, 21 – 28 Mayıs tarihleri arasında para yerine Red Bull kutularıyla Avrupa’nın 5 şehrinde beden, zihin güçleri ve yaratıcılıklarını kullanarak gezeceği Red Bull Can You Make It? yarışmasına Türkiye’den katılım gösterecek takımlar belli oldu. 7 günlük unutulmaz bir deneyim sunan etkinlik Red Bull Can You Make It?’e bu sene The Roadies, Adrenaline Freaks, Badass Bats ve Turkish Delight takımları Türkiye’den katılım gösterecek.

RED BULL CAN YOU MAKE IT? HEYECANI AVRUPA’DA BAŞLIYOR

Dünyanın dört bir yanından etkinliğe katılım gösterecek takımlar, 15 Nisan’da başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla belli oldu. Etkinlikte yarışmaya hak kazanan yarışmacılar Barselona, Amsterdam, Kopenhag, Milano veya Budapeşte’den yola çıkarak etkinliğin bitiş şehri olan Berlin’e 1000 kilometre yol kat ederek ulaşmaya çalışacak.

Dünyanın dört bir yanından seçilecek takımlar; macera dolu yolculukları sırasında yemek, konaklama ve bir sonraki lokasyona ulaşmak gibi ihtiyaçları için para yerine; yarışma için özel tasarlanan Red Bull kutularını kullanacak. Yarışmacılar seyahatleri boyunca Kontrol Noktası Mücadeleleri, Sosyal Medya Takibi ve Macera Listesi’nde yazılı görevleri yerine getirerek puan kazanabilecek. Takımlar, maceraları boyunca görevi tamamlamak ya da bitiş şehrine en hızlı ulaşmaktan ziyade bu anların mücadelesiyle hayatı farklı bir perspektiften deneyimleme imkanı bulacak. Berlin’deki bitiş noktasına ulaşmaya çalışırken mücadele anlarını kendilerine teslim edilen telefonlardan sosyal medya hesaplarında paylaşacak olan ekiplerin puanlamaları da bu paylaşımlar üzerinden yapılacak.