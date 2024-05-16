Emniyeti sarsan sorular! Gizli tanık nerede?

Suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması derinleşirken, "M7" kod adı verilen gizli tanık Serdar Sertçelik'in "siyasilere kumpas kurmakla" suçladığı 4 polis gözaltına alınmıştı. Sertçelik'in ev hapsinde ve elektronik kelepçe takılıyken yurt dışına nasıl kaçtığına yönelik birçok soru henüz yanıt bulmazken, Ankara emniyetini sarsan soruşturma kapsamında bugün de 3 sivil şahıs ile 1 komiser daha gözaltına alındı.

EV HAPSİNDEYKEN YURT DIŞINA KAÇTI

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı dava süreci devam ederken, davanın gizli tanığının iddiaları Emniyet'i sarstı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün iki numaralı ismi olduğu iddia edilen ve davada M7 kod adı ile gizli tanık yapılan Serdar Sertçelik'in ev hapsindeyken yurt dışına kaçması ve dosyaya gizli tanık yapılma süreci tartışma yarattı.

GİZLİ TANIK M7

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 26 Nisan'daki duruşmasında Mahkeme Başkanı, savcılığın gizli tanıklardan M7'nin kontrol tedbirlerine uymadığı için dinlenmek üzere duruşmada hazır edilemeyeceği yönünde yazı gönderdiğini belirtti. Mahkeme, tutuklu 8 sanığın adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar vererek duruşmayı 20 Mayıs'a erteledi.

EMNİYET'TE DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER YAŞANDI

Yargılama süreci devam ederken soruşturmanın Emniyet ayağında ise ilginç gelişmeler yaşandı. Davanın kritik gizli tanığı M7'nin dosyanın sanıklarından Serdar Sertçelik olduğu, ev hapsinde tutulduğu ve bu süreçte yurt dışına kaçtığı ortaya çıktı. Gizli tanık M7 Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ile ilgili şok iddialarda bulundu.

TELEFON GÖRÜŞMESİNİN SES KAYITLARINI YAYINLADI

Kendisinin tehditle zorla gizli tanık yapıldığını iddia eden Sertçelik, 4 Mayıs'ta Emniyet Müdürü Şevket Demircan ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kayıtlarını yayınladı. Kendisi üzerinden komplo kurulmaya çalışıldığını iddia eden Sertçelik, emniyetin daha önce AK Parti'de bakanlık yapan birçok isim ile aktif görevde bulunan bazı bürokratların isimlerini de dosyaya sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

İŞKEMBECİDE BACAĞINDAN VURULDU

Sertçelik, operasyondan 28 gün sonra Kıbrıs'tan getirilerek ifadesi alındı. Gizli tanık yapılarak ev hapsine alındı. Elektronik kelepçe takılan Sertçelik9 kez evden çıktı. 21 Kasım'da Ankara'da bir eğlence mekanında sabaha kadar eğlendi ve sevgilisi ile işkembeciye gitti. Burada çıkan çatışmada bacağından 4 kurşun ile vuruldu. Hastaneden rapor alan Sertçelik, evine döndü. Vurulmasından bir gün sonra da kendi iddiasına göre Bodrum'dan Kos'a geçti. Sertçelik'in oradan da Dubai'ye geçtiği iddia ediliyor.

GİZLİK TANIK M7 İLE İLGİLİ CEVAP BEKLEYEN SORULAR

Soruşturmada başmüfettiş başkanlığında araştırmayı sürdüren ekibin hazırlayacağı raporda "*Gizli tanık gözaltında kimlerle görüştürüldü? Hücrede kayıt alınmadan nasıl çıkarıldı? *Kamera olmayan odada kimlerle görüştürüldü? * Elektronik kelepçe takılıyken ve evden ayrılmaması gerekirken nasıl rahat rahat dolaşabildi? * Silahlı saldırıya uğradıktan sonra Cumhuriyet savcılığının tutuklamaya yönelik gözaltı kararı neden yerine getirilmedi? *Hastanedeki tedavisinin ardından hazırlanan doktor raporuna müdahale edildi mi? *Taburcu edildikten sonra evinde gözetim altında olması gerekirken yurtdışına nasıl kaçtı? *Kaçmasında kim veya kimler yardımcı oldu? *Tanık koruma programına alınan gizli tanık ile neden görüşüldü?" sorularına yanıt bekleniyor.

SERTÇELİK'İN KAÇIŞIYLA İLGİLİ 4 GÖZALTI DAHA

Öte yandan suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında bugün de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil ve 1 komiser gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Serdar Sertçelik'in yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılmasıyla ilgili 3 sivil şahıs ve 1 komiser gözaltına alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Sondakika