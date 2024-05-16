Yan flütte dünya üçüncüsü Gülfem İlay'ın hedefi; Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası

KAYSERİ'de, 11'inci sınıf öğrencisi Gülfem İlay Bedir (16), 1,5 yıl önce çalmaya başladığı yan flüt ile online ortamda video gönderdiği yarışmada mart ayında dünya üçüncülüğü elde etti. Müziğe babasının teşvikiyle başladığını belirten Gülfem İlay, "Hedeflerim arasında Marmara Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nü kazanmak var. Sonrasında başarabilirsem Viyana Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmak istiyorum. Kendimi iyi geliştirmek istiyorum. Yetenek sınavına yönelik çalışmalara da başladım. Bu yol beni aşırı zorlayacak gibi duruyor ama hedefime ulaşmak için zorlu yollardan geçmek zorundayım" dedi.

Kayseri'de yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Gülfem İlay Bedir, babasının teşvikiyle müzik hayatına başladı. Müziğe, bağlama ile başlayan Bedir, sonrasında kursa giderek cura çalmayı öğrendi. 8'inci sınıfa geldiğinde sınav nedeniyle bir süre müziğe ara verdi. Kadir Has Anadolu Lisesi'nde lise hayatına başlayan Bedir, yan flüt ile müziğe yeniden başladı. Kendini yan flütte geliştiren Bedir, online olarak World Classical Music Awards yarışmasına video gönderdi. 15 ülkenin 54 şehrinden 1 milyonun üzerinde yarışmacının katıldığı yarışmada mart ayında gümüş ödül ve jüri özel ödülü alan Gülfem İlay, dünya üçüncüsü oldu. Yaklaşık 1,5 yıldır yan flüt çalan Gülfem İlay'ın hedefleri arasında, uluslararası birincilik, Marmara Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nü kazanmak, Viyana Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmak yer alıyor.

'AİLEMDE MÜZİKLE İLGİLENEN ÇOK FAZLA İNSAN VAR'

Yaşadığı süreci anlatan Bedir, "Yaklaşık 1,5 senedir yan flüt çalıyorum. Müzik hayatına başlangıcım, babamın teşvikiyle oldu. Ailemde müzikle ilgilenen çok fazla insan var. Babam için, 'eline aldığı her enstrümanı çalabilir' diyebilirim. Müziğe, ilk olarak bağlama ile başladım. Daha sonra kursa gidip cura çalmaya başladım. 8'inci sınıf sınav dönemimde müzikle bir süre ilgilenemedim. Yan flüte başlamadan önce babama klarnet çalmak istediğimi söyledim. Klarnette çok fazla ilerleyemeyeceğim söylendi. Babam bir gün gelip, 'Yan flüt çalmak ister misin?' diye sordu. Ben de 'İsterim' dedim" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİME ULAŞMAK İÇİN ZORLU YOLLARDAN GEÇMEK ZORUNDAYIM'

Babasının arkadaşı ile yaklaşık 1,5 yıldır bu sürecin içinde olduğunu aktaran Bedir, "Çok iyi ilerliyor. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. Hedefim konservatuar. Çok yüksek hedeflerim var. Umarım bunları gerçekleştiririm. Hedeflerim arasında, uluslararası birincilik, senfoni orkestrası, Marmara Üniversitesi Konservatuar Bölümü’nü kazanmak var. Sonrasında başarabilirsem Viyana Orkestrası ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda çalmak istiyorum. Kendimi iyi geliştirmek istiyorum. Yetenek sınavına yönelik çalışmalara da başladım. Bu yol beni aşırı zorlayacak gibi duruyor ama hedefime ulaşmak için zorlu yollardan geçmek zorundayım" diye konuştu.

'YARIŞMAYA KATILDIĞIM PARÇAYI ÖDEVİM OLARAK GÖRÜYORDUM'

Katıldığı yarışmaya değinen Bedir, “Yarışmaya katıldığım parçayı ödevim olarak görüyordum. Daha sonra babam, 'Yarışmaya bu parça ile katılacaksın' dedi. Sonra Avrupa çapında bir yarışma olduğunu öğrendim. Yarışmaya video gönderdik. Sonucunu bayağı bekledim. Sonuçlar fiziki bir törenle değil de internet üzerinden belgeler ve sertifikalarla yayınlandı" dedi.