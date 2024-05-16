Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu haftanın maçlarında görev alacak hakemleri belirledi.
DEV DERBİ KARDEŞLER'İN
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs günü Rams Park'ya oynanacak mücadeleyi Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Arda Kardeşler, ligin ilk yarısında 0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de düdük çalmıştı.
SADECE DERBİYE MANUEL ATAMA
TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 37. hafta müsabakalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlenmiştir. 19.05.2024 Pazar günü oynanacak olan Galatasaray A.Ş.-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasının hakem ve yardımcıları ise manuel olarak atanmıştır" ifadeleri yer aldı.
BÜYÜK HEYECAN SAAT PAZAR GÜNÜ 19.00'DA
TFF'den yapılan açıklamaya göre bu haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
İşte Süper Lig'de haftanın hakemleri;
İstanbulspor-Sivasspor/ Ömer Faruk Turtay
Antalyaspor-Adana Demirspor/ Turgut Doman
Beşiktaş-Hatayspor/ Cihan Aydın
Ankaragücü-Pendikspor/ Volkan Bayarslan
Rizespor-Kasımpaşa/ Burak Pakkan
Samsunspor-Alanyaspor/ Mert Güzenge
Gaziantep FK- Fatih Karagümrük/ Zorbay Küçük
Başakşehir-Trabzonspor/ Tugay Kaan Numanoğlu
Kayserispor-Konyaspor/ Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe/ Arda Kardeşler
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.