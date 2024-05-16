MECLİS’TEN EMEKLİLERE ASGARİ GEÇİM MÜJDESİ! 4A, 4B, 4C Tüm emeklilere jest!

Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan kanun teklifi, emeklilerin yaşamış oldukları ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak aylık bağlama oranlarının artırılmasını, güncelleme katsayısı hesaplamalarında büyüme oranının tamamının dikkate alınmasını ve emekli aylıklarının belirlenmesinde asgari aylık uygulamasının yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyor.
Bu teklifin kabul edilmesi halinde asgari geçim aylığı, en düşük emekli maaşının belirlenmesinde temel alınacak. Bu da emeklilerin maaşlarında önemli bir artışa neden olacak. Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücret, Temmuz ayında gelecek olan zammın ardından en düşük emekli aylığına yaklaşık 7 bin TL’lik bir artış sağlayacak. Kanun teklifi şu anda TBMM’de görüşülme aşamasında ve emeklilerin bu müjdeli haberi bekleyişleri sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.