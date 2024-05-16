16 May 2024 - 13:30- Ekonomi G:

MECLİS’TEN EMEKLİLERE ASGARİ GEÇİM MÜJDESİ! 4A, 4B, 4C Tüm emeklilere jest!

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Milyonlarca emekliyi sevindirecek bir haber geldi: TBMM, emeklilere yönelik asgari geçim zammı jesti için kanun teklifi sundu. 4A, 4B, 4C kapsamındaki SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı, memur emeklileri ve EYT emeklilerini kapsayan bu teklif, emeklilerin maddi açıdan daha güçlü olmalarını amaçlıyor.

MECLİS’TEN EMEKLİLERE ASGARİ GEÇİM MÜJDESİ! 4A, 4B, 4C Tüm emeklilere jest! mask
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Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca tarafından hazırlanan kanun teklifi, emeklilerin yaşamış oldukları ekonomik zorlukları göz önünde bulundurarak aylık bağlama oranlarının artırılmasını, güncelleme katsayısı hesaplamalarında büyüme oranının tamamının dikkate alınmasını ve emekli aylıklarının belirlenmesinde asgari aylık uygulamasının yeniden yürürlüğe konmasını talep ediyor.

Bu teklifin kabul edilmesi halinde asgari geçim aylığı, en düşük emekli maaşının belirlenmesinde temel alınacak. Bu da emeklilerin maaşlarında önemli bir artışa neden olacak. Şu anda 17 bin 2 TL olan asgari ücret, Temmuz ayında gelecek olan zammın ardından en düşük emekli aylığına yaklaşık 7 bin TL’lik bir artış sağlayacak. Kanun teklifi şu anda TBMM’de görüşülme aşamasında ve emeklilerin bu müjdeli haberi bekleyişleri sürüyor.

# Bir, Olacak

16 May 2024 - 13:30 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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