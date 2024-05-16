16 May 2024 - 13:26- Ekonomi G:

TORBA YASADAN MİNİ EYT! 1999-2005 sonrası sigortalılara 7 çözüm!

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Türkiye’de çalışan milyonlarca vatandaş için erken emeklilik hayali, yeni bir umutla canlanıyor. Geleneksel emeklilik şartlarını karşılamakta zorlanan veya EYT yasası dışında kalanlar için 7 adımda çözüm sunan mini EYT paketi, beklenen torba yasada yerini alacak.

TORBA YASADAN MİNİ EYT! 1999-2005 sonrası sigortalılara 7 çözüm! mask
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Erken Emeklilik İçin 7 Yöntem

Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak emeklilik yaşını öne çekebilir. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün kazandıran bu yöntem, 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor.

Askerlik Süresi Öncesi: Erkek çalışanlar için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlıyor.

Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikten faydalanarak erken emekli olabilirler. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.

Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim gerekiyor.

Engellilik İndirimi: Yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi alanlar, yaş şartına bakılmaksızın işe giriş tarihlerine göre erken emeklilik imkanına sahip olabilirler.

Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek gruplarındaki çalışanlar, sigortalılık sürelerine ek günlerle emeklilik şartlarını daha erken sağlayabilirler.

Engelli Çocuk Anneleri: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerine eklenen sürelerle emeklilik yaşlarını öne çekebilirler.

Bu 7 yöntem, çalışanların emeklilik planlarını daha erken yaşlarda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ancak her bir yöntemin detayları ve uygunluğu incelenerek, kişisel emeklilik stratejisine uygun olanı seçmek önemlidir.

# Bir, çocuk, yüzde, sağlık

16 May 2024 - 13:26 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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