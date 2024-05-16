TORBA YASADAN MİNİ EYT! 1999-2005 sonrası sigortalılara 7 çözüm!

Erken Emeklilik İçin 7 Yöntem
Çocuklar Avantajı: Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanarak emeklilik yaşını öne çekebilir. Üç çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün kazandıran bu yöntem, 6 yıl erken emeklilik fırsatı sunuyor.
Askerlik Süresi Öncesi: Erkek çalışanlar için askerlik sürelerinin borçlanılması, sigorta giriş tarihini geriye çekerek erken emeklilik imkanı sağlıyor.
Kısmi Emeklilik: 15 yıl ve 3600 gün prim ödeyenler, kısmi emeklilikten faydalanarak erken emekli olabilirler. Bu imkan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli.
Malulen Emeklilik: İş yapabilme gücünü yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabilirler. En az 1800 gün prim gerekiyor.
Engellilik İndirimi: Yüzde 40 engellilik oranıyla vergi indirimi alanlar, yaş şartına bakılmaksızın işe giriş tarihlerine göre erken emeklilik imkanına sahip olabilirler.
Yıpranma Hakkı: Ağır işlerde çalışanlar ve belirli meslek gruplarındaki çalışanlar, sigortalılık sürelerine ek günlerle emeklilik şartlarını daha erken sağlayabilirler.
Engelli Çocuk Anneleri: Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan annelerin primlerine eklenen sürelerle emeklilik yaşlarını öne çekebilirler.
Bu 7 yöntem, çalışanların emeklilik planlarını daha erken yaşlarda gerçekleştirmelerine olanak tanıyor. Ancak her bir yöntemin detayları ve uygunluğu incelenerek, kişisel emeklilik stratejisine uygun olanı seçmek önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.