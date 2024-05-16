Dev derbinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek.
İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, iki takımın ligin ilk yarısında oynadığı ve 0-0 sona eren maçı da yönetmişti.
"DİJİTAL ATAMA DEĞİL, MANUEL ATAMA"
TFF'den yapılan açıklamada 37. haftanın 9 karşılaşmasının hakemlerinin dijital atamayla, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin ise manuel atamayla belirlendiği ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.