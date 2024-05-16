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Dev derbinin hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Arda Kardeşler yönetecek.

Dev derbinin hakemi belli oldu mask
Dev derbinin hakemi belli oldu
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Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu. 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Arda Kardeşler yönetecek.

İLK YARIDAKİ MAÇI DA YÖNETMİŞTİ

FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, iki takımın ligin ilk yarısında oynadığı ve 0-0 sona eren maçı da yönetmişti.

"DİJİTAL ATAMA DEĞİL, MANUEL ATAMA"

TFF'den yapılan açıklamada 37. haftanın 9 karşılaşmasının hakemlerinin dijital atamayla, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakeminin ise manuel atamayla belirlendiği ifade edildi.

Kaynak: Hürriyet

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16 May 2024 - 13:18 - Spor

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Dev derbinin hakemi belli oldu mask
Dev derbinin hakemi belli oldu
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