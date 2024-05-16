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Okulda biber gazı kapsülü patladı: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda sınıfta biber gazı kapsülünün patlaması nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı.Olay, Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokul...

Okulda biber gazı kapsülü patladı: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı mask
Okulda biber gazı kapsülü patladı: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Okulda biber gazı kapsülü patladı: 25 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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SAMSUN'un Çarşamba ilçesindeki Fatih Ortaokulu’nda sınıfta biber gazı kapsülünün patlaması nedeniyle gazdan etkilenen 25 öğrenci hastanede tedaviye alındı.

Olay, Çarşamba ilçesi Fatih Ortaokulu’nda meydana geldi. İddiaya göre, bir öğrenci teneffüste nereden bulduğu henüz belirlenemeyen biber gazı kapsülüyle ile sınıfta oynarken patlama meydana geldi. Biber gazı tüm sınıfa yayıldı. Okula emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 25 öğrenci ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrenciler tedaviye alınırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

16 May 2024 - 13:07 DHA Samsun- Gündem

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