16 May 2024 - 13:00- Gündem G:

Alanyalı oda başkanlarından şok faiz artışına tepki

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Halk Bankası'ndan kooperatifler aracılığıyla alınan kredi faizlerine yüzde 120'lik artışa tepkiler sürüyor. Alanyalı oda başkanları hazırladıkları ortak itiraz dilekçesi ile taleplerini AESOB’a ilettiler

Alanyalı oda başkanlarından şok faiz artışına tepki mask
Alanyalı oda başkanlarından şok faiz artışına tepki
Alanyalı oda başkanlarından şok faiz artışına tepki
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ANTALYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanlığı’na yapılan itiraz dilekçesinde: “Esnaf Kuruluşları olarak Ülkemizin sıkıntılı günlerden geçtiğinin farkındayız. Dünyada daha güçlü devlet olma yolunda atılan adımları ve yapılan çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve himayelerinde ekonomi yönetimimizin, Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankası Başkanımızın çalışmalarını da takdirle karşılıyoruz. Daha güçlü bir Türkiye için toplumun tüm bireylerinin gayret göstermesi gerektiğini, imkanları ölçüsünde, dün olduğu gibi bugün de ellerini taşın altına koyarak, ülkesi için fedakarlık yapmanın önemini biliyoruz. Esnaflarımızla beraber Esnaf Teşkilatlarımız da bugüne kadar bu bilinçle çalışmış ve hizmet üretmişlerdir. Ancak sıkılaşan para politikaları çerçevesinde alınan son karar ile esnaflarımızın geçmişte kullandığı kredi faizleri arttırılarak, yeniden güncellenmesi, esnafımızın mevcut borçlarını arttırarak, tüm hesaplarının ve ödeme planlarının bozulmasına sebebiyet vermiştir. Yasal olan, değişken faiz olarak adlandırılan bu uygulama; gelenek ve temayül olarak şimdiye kadar uygulanmadığı için esnafımız adına sürpriz olmuş ve zaten zorda olan esnafımıza yeni bir borç yükü getirmiştir. Bizler esnaf temsilcileri olarak ülkemizin içinde bulunduğu durumu ve esnaf ve sanatkarımızın da hangi şartlarda esnaflığa devam etmeye çalıştığını bildiğimiz bir durumda çözüm önerisi olarak;

- Daha önce kullanılan kredi faizinin aynı sistemde devam etmesi, yeni kredilerde % 29 olarak uygulanması

- Mevcut kullandırılmış olan kredilerinin eski hali ile korunmasını ya da ikinci dosya açılması halinde ise eski borçların da güncel faiz oranına geçilmesi,

Gerektiğini düşünüyor, alınan bu kararın gözden geçirilmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer veriler. “ ifadelerine yer verdiler.

Alanyalı oda başkanlarından şok faiz artışına tepki

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16 May 2024 - 13:00 - Gündem

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