16 May 2024 - 12:55- Asayiş G:

Alanya'da küçük çocuk yaşam savaşı veriyor! Bir anlık ihmal...

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Alanya’da açıkta bırakılan ateş düşürücü şuruptan içen 3 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı

Alanya'da küçük çocuk yaşam savaşı veriyor! Bir anlık ihmal... mask
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KONAKLI Mahallesi'nde 3 yaşındaki P.A.Ö. evinde açıkta bırakılan ateş düşürücü şurubu içti. Bir süre sonra rahatsızlanan çocuk, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (AA)

Kaynak: AA

# Bir, çocuk

16 May 2024 - 12:55 - Asayiş

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