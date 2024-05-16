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Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı

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Alanya'da medyada gelen olayda iddiaya göre, Göç İdaresi komşusu olduğu apartmanın bahçesini işgal ederek gecekondu yaptı.

Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı mask
Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı
Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı
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İddiaya göre Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokakta bulunan Alanya Göç İdaresi komşusu olduğu apartmana ait olan bahçeyi işgal ederek üzerine gecekondu yaptı.

Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı

Göç İdaresi'nin yaptığı kaçak yapıyı çitlerle de çevirdiğini söyleyen apartman sakinleri kendi bahçelerine giremediklerini söyledi.

Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı

Apartman sakinleri Kaymakamlık ve Belediye'ye durumu bildirdiklerini ama 2 yıldız devam eden işgalin halen sonlandırılmadığını iddia ederek devletin bir an önce tapulu arazilerini boşaltması gerektiğini söyledi.

Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı
Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı
Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı

# Bir, devam, Alanya, Belediye

16 May 2024 - 12:48 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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