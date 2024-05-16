Alanya'da inanılmaz iddia! Devlet kurumu başkasının arsasına gecekondu yaptı

İddiaya göre Şekerhane Mahallesi Gücüoğlu Sokakta bulunan Alanya Göç İdaresi komşusu olduğu apartmana ait olan bahçeyi işgal ederek üzerine gecekondu yaptı.

Göç İdaresi'nin yaptığı kaçak yapıyı çitlerle de çevirdiğini söyleyen apartman sakinleri kendi bahçelerine giremediklerini söyledi.

Apartman sakinleri Kaymakamlık ve Belediye'ye durumu bildirdiklerini ama 2 yıldız devam eden işgalin halen sonlandırılmadığını iddia ederek devletin bir an önce tapulu arazilerini boşaltması gerektiğini söyledi.