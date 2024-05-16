MSB: Son 1 haftada 47 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, 47'si son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Aktürk, geçen hafta Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı teröristin de teslim olduğunu duyurdu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri'ne bağlı yüzer unsurlar tarafından 43 gemiyle 27 liman ziyareti gerçekleştirileceğini ve gemilerin halkın ziyaretine açılacağını kaydetti. Aktürk, 17 Mayıs'ta Kahramanmaraş'ta 4 adet F-16 uçağı ile muharip uçak geçişi yapılacağını, 19 Mayıs'ta Samsun'da Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Mehteran Birlik Komutanlığı'nın konser icra edeceğini belirtti.

'4 ODALI MAĞARA TESPİT EDİLDİ'

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesini sürdürdüğünü söyleyerek, "Bu kapsamda 47'si son 1 haftada olmak üzere 1 Ocak'tan bugüne kadar 1000 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Geçtiğimiz hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki hudut karakolumuza teslim olmuştur. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri kapsamında teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edilmiştir. Tespit edilen mağarada muhtelif miktarda uçaksavar ve tanksavar silahı, roketatar, bomba atar, havan, piyade tüfeği, keskin nişancı tüfeği ve makinalı tüfek ile bunlara ait mühimmat, el bombaları, dürbün, telsiz ve çok sayıda malzeme ele geçirilmiştir. Pençe-Kilit harekatında bugüne kadar 931 terörist etkisiz hale getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1970 silah ve 837 bin 630 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 741 mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiş, 1021 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiştir" dedi.

Aktürk, hudutlarda 493'ü son 1 haftada olmak üzere, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 bin 981 kişinin yakalandığını, son 1 haftada engellenen 1675 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısının 54 bin 117 olduğunu kaydetti.

MSB'YE KDK ÖDÜLÜ

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla karada, denizde ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirdiğini ifade etti. Aktürk, Almanya Deniz Kuvvetleri'ne ait GROMITZ gemisi tarafından yarın, Arnavutluk Deniz Kuvvetleri'ne ait LISSUS gemisi tarafından ise 18-20 Mayıs tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlandığını belirtti. Aktürk, 7-9 Mayıs tarihleri arasında Bangladeş'e liman ziyaretinde bulunan TCG Kınalıada korvetinin Japonya'ya seyrine devam ettiğini ifade ederek, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun verdiği tavsiye kararlarına duyarlılık gösteren, bilgi ve belge taleplerine olumlu yaklaşan kurumların başında yer alan Milli Savunma Bakanlığı'na, 2023 yılı tavsiye kararlarına yüzde 99,68 ile en yüksek oranda uyum sağlaması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Alt Komisyonu tarafından plaketle ödüllendirildiğini belirtti.

Aktürk, yerli, milli ve savunma sanayi ürünleriyle etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine de devam edildiğini belirterek, "ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ve seri üretime geçilen 'AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu'nun denizaltılarımıza teslimatına 7 Mayıs'ta başlanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda temel eğitim helikopterinin ve modernize edilen M60 T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır. Sonuç olarak dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, asil milletimizin sevgisi ve güveninden aldığı ilhamla üstlenmiş olduğu tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, başta yakın coğrafyamız olmak üzere küresel güvenlik, barış ve istikrarın tesisine yönelik faaliyetlerine artan bir gayretle devam edecektir" diye konuştu.

'GERİLİMİN ÖNLENMESİNE OLAN İNANCIMIZ DİLE GETİRİLMİŞTİR'

Bakanlık kaynakları, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov'un Ankara'da gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin, "Ukrayna Savunma Bakanı Sayın Rüstem Umerov'u ülkemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Oldukça samimi, yapıcı bir ortamda gerçekleşen ve ilişkilerimizi daha da güçlendiren görüşmede; Ukrayna'nın bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne olan desteğimiz, Karadeniz'de gerilimin önlenmesi gerektiğine olan inancımız ve Montrö Sözleşmesi'ni tavizsiz bir şekilde uygulamaya devam edeceğimiz, Karadeniz tahıl girişiminin yenilenmesi için gayretlerimiz dile getirilmiştir" dedi.

Bakanlık kaynakları, tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine de "Halihazırda yürürlükte bulunan idari hususlardaki tasarruf tedbirlerine en fazla uyan bakanlıklardan biriyiz. Söz konusu yeni tedbirler kapsamında; Bakanlığımızın savunma ve güvenlik alanındaki görev ve sorumluluklarını etkileyecek bir husus bulunmamaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın alınacak tasarruf tedbirleri hakkında yapmış olduğu açıklamada da görüleceği üzere savunma ve güvenlik alanları hariç tutularak gerekli hassasiyet gösterilmiştir. Bakanlığımız da önümüzdeki dönemde, açıklanan tasarruf tedbirlerini hassasiyetle uygulamaya devam edecektir" dedi.