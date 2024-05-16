VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZLERİNİ DEĞİŞTİRDİ! Yeni taksitler nasıl hesaplanıyor?

Kamu Bankalarının Konut Kredisi Avantajı

Kamu bankaları, düşük faiz oranlarıyla konut kredisi sağlamaya devam ediyorlar. Bu durum, vatandaşların konut alımları için ilk tercihlerinden biri olmalarını sağlıyor. Vakıfbank da konut kredisi müşterilerine özel avantajlar sunarak bu rekabette önemli bir rol oynuyor.

Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranları ve Koşulları

Vakıfbank’tan konut kredisi kullanacaklar, aylık yüzde 3,79 oranında kredi faizi ile karşılaşıyorlar. Bu faiz oranı, konut kredisi maliyetlerini değerlendirirken önemli bir kriter olarak dikkate alınıyor.

1,5 Milyon TL Konut Kredisi Hesaplama Detayları

Örneğin, 120 ay vadeli 1,5 milyon TL konut kredisi için aylık kredi taksiti 57.512 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda toplam kredi maliyeti 6,9 milyon TL’yi buluyor.

Kampanya Detayları ve Bilgi

Vakıfbank’ın konut kredisi faiz oranları ve kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi almak ve kredi hesaplamalarını yapmak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu güncellemeleri takip ederek konut kredisi çekmek isteyenler için en avantajlı seçeneği değerlendirebilirsiniz.