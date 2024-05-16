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26 yıldır kayıp olan adamın bulunma anları yayınlandı: İnanılmaz anlar

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1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin Cezayir'deki evinden sadece 100 metre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Omran'ın 26 yıl sonraki ilk görüntüleri Cezayir basınında geniş yankı uyandırdı.

26 yıldır kayıp olan adamın bulunma anları yayınlandı: İnanılmaz anlar mask
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Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.

EVİ DEFALARCA ARANDI

Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.

Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.

26 yıldır kayıp olan adamın bulunma anları yayınlandı: İnanılmaz anlar

Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.

Kaynak: MYNET

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16 May 2024 - 11:57 - Asayiş

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