'Yaban domuzlarını beslemeyin' uyarısı

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistlik ilçeleri Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de aç kalıp yiyecek bulmak için ilçe merkezlerine inen yaban domuzları vatandaşlar tarafından besleniyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden (MSKÜ) Dr. Yasin İlemin, "Şehirlerde yaban domuzları, sürüler oluşturuyorsa; bunun tek nedeni, domuzları besleyen ve alıştıran insandır" dedi.

Bodrum, Marmaris ve Fethiye'de aç kalınca merkeze kadar inen yaban domuzları, ara sokaklardaki bahçelere girerek yiyecek arıyor. İlçe merkezlerinin cadde ve sokaklarında dolaşan domuzlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. MSKÜ Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, domuzların beslenmemesi konusunda uyarıda bulundu. Dr. İlemin, yaban hayvanlarının beslenmesinin doğa ve ekosistemin varlığı için tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu yüzden yasa dışıdır. Şehirlerde yaban domuzları, sürüler oluşturuyorsa; bunun tek nedeni, domuzları besleyen ve alıştıran insandır. Vaşak gibi canlıların yavruları doğadan zevk için alınmakta; büyüdüğü zaman da bakılamayarak terk edilmektedirler. Bu hayvanlar tekrar doğaya adapte olamaz. Bununla birlikte bir predatör hayvanın doğadan eksilmesine neden olunur" dedi.

'YABAN HAYVANLARINI BESLEME'

Dr. İlemin, "Bir hayvanın eksikliği domuz gibi canlıların daha çok üremesine sebep olur. Doğa popülasyonu taşıyamaz ve yerleşim yerlerine yaklaşırlar. İnsanlar da eğer pet hayvanı gibi onları beslerse, daha da alışırlar. Bu noktada yaban hayvanları ile insan (ve yanındaki evcil canlı türleri) arasından bakteri ve virüs bulaşımı olur. Bu durumda doğadaki bütün yaban hayvanı popülasyonu çökme tehlikesine girer. Yine tersi durum yaban hayvanlarından insanlara hastalıklar bulaşabilir. Oysa yapılması gereken işlem çok basit. Yaban hayvanlarını besleme. Doğada gördüğün bir yaban hayvanına asla dokunma. Doğadan alma" diye konuştu.