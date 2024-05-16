16 May 2024 - 11:29- Ekonomi G:

Volkswagen rekabete katıldı: 350.000 Lira indirimle araba satmaya başladı

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Volkswagen, Mayıs ayına özel bir kampanya ile otomobil tutkunlarını sevindiriyor. Marka, Polo, Taigo ve Yeni T-Cross modellerinde toplamda 350 bin TL’ye varan indirimler sunuyor.

Volkswagen rekabete katıldı: 350.000 Lira indirimle araba satmaya başladı mask
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Volkswagen’in Mayıs kampanyasıyla ilgili detaylar şöyle:

Kampanya, 17 Mayıs’a kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında Polo, Taigo ve Yeni T-Cross modellerinde özel fırsatlar sunulacak.
Kampanya kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listeleri üzerinden yapılan indirimler, sadece Volkswagen Yetkili Satıcıları’nda geçerli olacak.
Başlangıç fiyatlarına bakıldığında, Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli 1.109.000 TL’den, T-Cross 1.0 TSI 115 PS Manuel Life modeli 1.493.000 TL’den satışa sunulacak.
Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel Life modelinin başlangıç fiyatı ise 1.420.000 TL olarak açıklandı. Ancak, konuşulan fiyatlar arasında daha düşük rakamların olduğu söylentiler arasında.
Piyasada dolaşan söylentilere göre, Taigo modelinde 350 bin TL’ye yakın bir indirim yapıldığı konuşuluyor. Ancak net satış fiyatları için markanın yetkili satıcılarıyla iletişime geçmek gerekiyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 17 Mayıs’a kadar Volkswagen Yetkili Satıcıları’na başvurmaları tavsiye ediliyor.

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16 May 2024 - 11:29 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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