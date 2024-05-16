Özel bireyler, ellerine kına yakılıp temsili olarak askere uğurlandı

ANTALYA’da Engelliler Haftası kapsamında temsili askere uğurlanan özel bireyler için eğlence düzenlendi. Ellerine kına yakılan gençler, müzik eşliğinde doyasıya eğlendi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen programda, temsili askere uğurlanan özel bireyler için eğlence düzenlendi. Etkinlikte özel bireyler, davul ve klarnet eşliğinde oynadı. Sırtlarına Türk bayrağı işlenmiş örtüler asılan gençler, daha sonra hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından gençlerin eline kına yakıldı. Bu sırada gençlerin ailelerinden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.

İbrahim Karaman’ın (21) babası Abdullah Karaman, törende duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarına hakim olamayan Karaman, “Çok muhteşem bir şey. Keşke sağlıklı olsalardı da cepheye gidebilselerdi. Anlatılmaz ancak yaşanabilecek bir duygu bu" dedi.

Ağabeyi temsili olarak askere gidecek olan Hale Ayşe Karaman ise “Kardeşim bir günlüğüne de olsa asker oluyor. Küçükken askere giderse üzülürüm, diye düşünüyordum sonra gidemeyeceğini öğrendim. Bir günlük de olsa böyle bir organizasyon yapılması çok güzel. Çok duygulandım. O duyguları tatmaları çok güzel. Kendisini bugün özel hissediyor, çok mutlu. Çok güzel bir etkinlik" diye konuştu.

Törende konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir, ailelerin ve gençlerin mutluluklarına ortak oldukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Demir, konuşmasının ardından özel bireylere zarf içerisinde temsili harçlık verdi. Törenin ardından özel bireyler, temsili askerlik yapacakları askeri birliğe gitmek için otobüslere bindirildi.