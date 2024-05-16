16 May 2024 - 10:55- Ekonomi G:

SKODA KAMİQ’TEN 12 AY GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ!

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Skoda, son model SUV aracı olan Kamiq için büyük bir kampanya başlattı. Bu kampanya, geniş ailelere hitap eden ve 2024 model SUV sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor.

SKODA KAMİQ’TEN 12 AY GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN TL KREDİ! mask
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Skoda’nın Liderlik Mücadelesi
Dünyaca ünlü otomotiv devi Skoda, Türkiye’deki otomotiv sektöründeki zorlu rekabet ortamında liderlik pozisyonunu güçlendirmek için büyük çaba sarf ediyor. Son model SUV aracı Kamiq ile bu hedefine daha da yaklaşmayı amaçlayan Skoda, Nisan ayı kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Dev Kampanya Detayları
Skoda’nın Mayıs ayı sonuna kadar geçerli olan kampanyası, 2024 model SUV sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Bu kampanya, Skoda’nın pazar araştırmaları neticesinde oluşturulan özel bir teklif ve Mayıs ayının son gününe kadar devam edecek.

Kredi Fırsatı ve Detaylar
Skoda, Kamik modeli için 150 bin TL değerinde, 12 ay vadeli ve faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Bu avantajlı kredi seçeneği, araç almak isteyenler için büyük bir kolaylık sunuyor.

Heyecanla Beklenen Fırsat
Bu kampanya, geniş ailelerin ve SUV tutkunlarının heyecanla beklediği bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Skoda’nın resmi internet sitesinde yayınlanan bu kampanyadan yararlanmak isteyenler, detaylı bilgi ve başvuru için Skoda’nın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

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16 May 2024 - 10:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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