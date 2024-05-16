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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok itiraf: "Yanlış aday yüzünden kaybettik"

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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin ilk il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlendi. Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kritik toplantıda özeleştiri ve iç muhasebe yapıldı. Erdoğan, il başkanlarına çalışmadıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Ayrıca, Karabük Belediye Başkanı ve İl Başkanı seçimlerdeki başarılarından dolayı tebrik edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok itiraf: "Yanlış aday yüzünden kaybettik" mask
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31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından AK Parti'nin ilk il başkanları toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde düzenlendi. Seçim sonuçlarının masaya yatırıldığı kritik toplantıda özeleştiri ve iç muhasebe yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, toplantıdaki bazı il başkanlarına "Çalışmıyorsunuz" dediği ve Yozgat ile Şanlıurfa'nın kaybedilme nedeninin "Yanlış aday" olduğunu söylediği ifade edildi.

TALEPTE BULUNAN İL BAŞKANLARINA "ÇALIŞMIYORSUNUZ" TEPKİSİ

31 Mart Yerel Seçimleri'nde istediği başarıyı elde edemeyen ve  Türkiye'nin 2'nci partisi konumuna gerileyen AK Parti'de seçim sonuçlarının değerlendirilmesi sürüyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Erdoğan, il başkanları toplantısında Çorum'a hızlı tren, Eskişehir'in bir ilçesine de tren hattı isteyen il başkanlarına "En büyük hızlı tren yatırımlarını İstanbul,  Ankara, Eskişehir'e yaptık. Bu işler sadece yatırım yapmakla olmuyor, çalışmıyorsunuz. Çorum mitingi çok kalabalıktı ama oy kaybı yaşadık, ilçe kaybettik. Yaptığımız yatırımları anlatamıyorsunuz" diye konuştu.

"YANLIŞ ADAY YÜZÜNDEN KAYBETTİK"

"Halkı kibirlilerden kurtaracağız" diyen Erdoğan'ın bazı illerin yanlış aday tercihi yüzünden kaybedildiğini dile getirdiği de öğrenildi. Erdoğan "Yozgat ve Şanlıurfa'yı yanlış aday yüzünden kaybettik" değerlendirmesinde bulundu.

ERDOĞAN'DAN KARABÜK TEŞKİLATINA TEBRİK

Erdoğan'ın Türkiye'nin en genç belediye başkanı seçilen Karabük Belediye Başkanı'nı ve İl Başkanı'nı seçimlerdeki başarısından dolayı da tebrik ettiği, talepleri için ilgili bakanlıklarla istişare hâlinde olmaları talimatı verdiği ifade edildi.

"ŞATAFATTAN UZAK DURUN" UYARISI

Öte yandan toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarına sunum yapan Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz "Şatafat, lüks, gösteriş ve korumalardan uzak durun. Davayı içselleştirerek çalışın" uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şok itiraf:

Kaynak: Sondakika

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16 May 2024 - 10:10 - Siyaset

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