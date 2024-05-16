Sıfır araba alanlara 250.000 TL indirim başladı

Kia, Türkiye pazarında uygun fiyatlı ve kaliteli araçlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Picanto modeli, ekonomik bir tercih olarak öne çıkıyor. Aynı şekilde, en uygun SUV modeli olan Stonic de tercih edilen modeller arasında bulunuyor. Hem Picanto hem de Stonic, bazı Fiat Egea Sedan versiyonlarından daha ekonomik seçenekler sunuyorlar.

Kia’nın en çok ilgi gören modeli olan EV6, büyük bir indirimle geliyor. Yeni Şafak’ın haberine göre, 2023 model EV6’da tüm versiyonlarda tam 250.000 TL’lik indirim uygulanıyor. Ayrıca kampanyalı olarak sunulan Stonic 1.4L 100 PS Otomatik SUV modeli ise 1.114.000 TL’den satışa sunuluyor.

Aynı kampanya kapsamında, 2024 model 1.0L 67 PS AMT versiyon Picanto da 850.000 TL’ye müşterilere sunuluyor. Bu indirim fırsatlarıyla Kia, otomobil tutkunlarına cazip ve ekonomik seçenekler sunmaya devam ediyor.