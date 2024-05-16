Skoda bu arabayla yıkıp geçecek: İşte özellikleri ve fiyat listesi

Skoda Octavia’nın güncel makyajlı versiyonunu ve fiyatlarını açıklıyor.
Skoda markasının 28 yıldır piyasada yer aldığı ve özellikle son yıllarda Türkiye’de artan bir ilgi gördüğü belirtiliyor. Yeni modelde, bilgi-eğlence ekranı boyutunun arttığı, ısıtmalı ön koltuklar, navigasyon sistemleri ve kablosuz bağlantı özelliklerinin de bulunduğu vurgulanıyor.
Fiyatlar konusunda ise Skoda Octavia’nın en uygun fiyatlı modelinden, en üst donanımlı versiyonuna kadar geniş bir skalada seçenekler sunulduğu ifade ediliyor. Bu fiyatlar arasında, Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Combi gibi farklı donanım ve motor seçenekleriyle Skoda severlerin beğenisine sunuluyor.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.