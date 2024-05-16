Skoda bu arabayla yıkıp geçecek: İşte özellikleri ve fiyat listesi

Skoda Octavia’nın güncel makyajlı versiyonunu ve fiyatlarını açıklıyor.

Skoda markasının 28 yıldır piyasada yer aldığı ve özellikle son yıllarda Türkiye’de artan bir ilgi gördüğü belirtiliyor. Yeni modelde, bilgi-eğlence ekranı boyutunun arttığı, ısıtmalı ön koltuklar, navigasyon sistemleri ve kablosuz bağlantı özelliklerinin de bulunduğu vurgulanıyor.

Fiyatlar konusunda ise Skoda Octavia’nın en uygun fiyatlı modelinden, en üst donanımlı versiyonuna kadar geniş bir skalada seçenekler sunulduğu ifade ediliyor. Bu fiyatlar arasında, Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Combi gibi farklı donanım ve motor seçenekleriyle Skoda severlerin beğenisine sunuluyor.