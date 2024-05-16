16 May 2024 - 09:34- Ekonomi G:

Skoda bu arabayla yıkıp geçecek: İşte özellikleri ve fiyat listesi

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Sıfır otomobil pazarında her geçen gün rekabet kızışırken Skoda sahneye Octavia modeli ile çıktı. Skoda bu modeli ile hem fiyat hem de performans açısından diğerlerinin önüne geçmiş gibi duruyor

Skoda bu arabayla yıkıp geçecek: İşte özellikleri ve fiyat listesi mask
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Skoda Octavia’nın güncel makyajlı versiyonunu ve fiyatlarını açıklıyor. 

Skoda markasının 28 yıldır piyasada yer aldığı ve özellikle son yıllarda Türkiye’de artan bir ilgi gördüğü belirtiliyor. Yeni modelde, bilgi-eğlence ekranı boyutunun arttığı, ısıtmalı ön koltuklar, navigasyon sistemleri ve kablosuz bağlantı özelliklerinin de bulunduğu vurgulanıyor.

Fiyatlar konusunda ise Skoda Octavia’nın en uygun fiyatlı modelinden, en üst donanımlı versiyonuna kadar geniş bir skalada seçenekler sunulduğu ifade ediliyor. Bu fiyatlar arasında, Elite, Premium, Prestige, Sportline, RS ve Combi gibi farklı donanım ve motor seçenekleriyle Skoda severlerin beğenisine sunuluyor.

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16 May 2024 - 09:34 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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