Fatih Terim suskunluğunu bozdu! "Sezon sonunda her şeyi açıklayacağım"

Yunanistan Süper Ligi'nde deplasmanda PAOK'a 4-1 mağlup olan ve şampiyonluk şansı kalmayan Panathinaikos'ta teknik direktör Fatih Terim karşılaşmanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAZI ŞEYLERİ TARTIŞMAMIZ GEREKİYOR"

PAOK'u tebrik eden Fatih Terim, "Olaya 4-1'lik skor olarak bakmamalıyız. Kaybettik. Bu şekilde bakmalıyız. PAOK'u tebrik ederim. Maça gelince, sene sonunda bazı şeyleri tartışmamız gerekiyor Olympiakos'la maçımız var ve ayrıca kupa finalimiz var. Bunları düşünmek zorundayız" açıklamasını yaptı.

"BİREYSEL HATALARDAN GOL YEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Çok zorlandıklarını ifade eden Terim, "Golü çok geç bulduk. Üçüncü bölgede golü bulana kadar ilk başta çok iyi değildik. Bazı şeyleri doğru yaptık ama ne yazık ki bireysel hatalar yapmaya ve gol yemeye devam ediyoruz. Skor tabelasında geride olduğumuzda oyun olarak çok etkileniyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRÇOK ŞEYİ AÇIKLAMAM GEREKECEK"

Sezon sonunda konuşulacak şeyler olduğuna vurgu yapan deneyimli teknik adam, "Bunun bir açıklaması yok. Bazı şeyler gördük ama önce Olympiakos ile maçımız var, sonra da Aris ile finalimiz var. Bu sezonun sonunda Panathinaikos taraftarlarına birçok şeyi açıklamam gerekecek" şeklinde konuştu.

Kaynak: Karar