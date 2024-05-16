Kiralık ev fiyatları uçuşa geçecek: Tarih verildi!

1 Temmuz'da sona erecek olan yüzde 25 kira zammı sınırlamasına ilişkin yeni kararın ne olacağı merakla bekleniyor.

Bu sınırlamanın uzatılmaması durumunda, emlak piyasasının eski haline dönmesi bekleniyor. Uzmanlar, kira fiyatlarıyla ilgili olası senaryoları değerlendirirken, "Bu yaz kiralık konut fiyatlarında tansiyonun artabileceğini" belirtti. İşte detaylar.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda kira fiyatlarıyla ilgili önemli bir değerlendirme yaptı.

Karahan, "Konut fiyatlarının artış eğiliminin, tüketici enflasyon eğiliminin altında seyrettiğini" belirtti ve "TCMB'deki çalışmalar, konut fiyatlarındaki değişimin kira enflasyonunu aynı yönde etkilediğini gösteriyor" dedi.



Ayrıca, "Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın ilerleyen dönemde kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Merkez Bankası'nın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde yüzde 25 zam sınırına vurgu yapıldı. Metinde, "Kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan regülasyonun yakın gelecekte kaldırılması durumunun kira enflasyonuna etkisinin yakından izleneceği" belirtildi.

Peki, Temmuz'da yüzde 25 kira zammı sınırı kalkacak mı? Sınırın kaldırılması durumunda piyasaya etkisi ne olacak? Konuyla ilgili olarak görüş bildiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şunları söyledi:

''Kira sınırlamasının kaldırılacağına dair kesin bir bilgiye sahip değiliz. Hükümet, enflasyonun düşüş eğilimi göstermesiyle birlikte kira sınırlamasının gereksiz hale geleceğini belirtmişti.

Bu süreç 1 Temmuz 2024'e kadar uzatıldı. Konu yaklaşık iki yıldır gündemde. Anlaşmazlıklar had safhaya çıktı ve arabuluculuk sistemi devreye alındı.

Yüzde 25 piyasa beklentilerine uygun değil. Benim değerlendirmem, yüzde 25 sınırının kaldırılması yönünde.

Beklentim, TÜFE'nin 12 aylık ortalaması üzerinden kiraların 1 Temmuz 2024 itibarıyla yeniden belirlenmesidir.

İş yerlerinde yüzde 25 sınırı bulunmuyor, bu nedenle iş yerleri için anlaşmazlıklar ev kiraları kadar olmadı. Yüzde 25 sınırı, taraflar arasında uygulanmayan bir duruma geldi.



Sınırın kaldırılmasının sektör açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Daha önce ev sahibi-kiracı anlaşmazlıklarının ciddi sonuçlar doğurduğu örnekler gördük."

Kaynak: Kamu Son Haber