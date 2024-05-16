Yemek getiren kurye ünlü gazeteciyi taciz etti: Mesajlarını paylaştı! Şoke eden detay...

Gazeteci Oya Çınar, Yemeksepeti'nde çalışan bir kuryenin kendisine taciz içerikli bir mesaj attığını açıkladı ve mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Tacizci kuryenin, "Muhteşem bir kadınsın. Seni doğuran ana seni doğuracağıma taş doğuraydım diyemez. Zaten taş doğurmuş" şeklindeki mesajı büyük tepki çekti.

Oya Çınar, kuryenin tacizine karşı önlem olarak, mesajı atan kişinin cep telefonu numarasını engelledi ve Yemeksepeti'ni kuryelerin eğitilmesi ve iş ahlakının öğretilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Yemeksepeti ise Çınar’a verdiği cevapta, "Merhaba, yaptığımız görüşmede verdiğiniz detaylar üzerinden konuyu hassasiyetle takip ediyoruz. Gelişmelerle ilgili sizi bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

OYA ÇINAR KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun olan Oya Çınar, eğitimini tamamladıktan sonra gazetecilik kariyerine önemli bir adım attı. 2016 yılından beri Posta Gazetesi'nin Hafta Sonu Ekleri Editörü pozisyonunda kariyerini sürdürmektedir. Uzun yılların verdiği deneyimle mesleğinde önemli bir konuma sahip olan Çınar, aynı zamanda "Oyalamaca" adlı YouTube kanalının sahibidir.

Her cumartesi akşamı saat 19.00'da takipçilerine yeni videolar sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap etmektedir.

Kaynak: Kamu Son Haber