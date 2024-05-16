Güzelleşmek istiyordu... Aldığı hizmet hayatını karartıyordu!

İzmir'de yaşayan Suat Barman (39), boynundaki yanık izinden kurtulmak için özel bir hastaneye başvurdu. Lazer tedavisi sonrası yanık izinin daha da belirginleştiğini iddia eden Barman, hastaneye dava açtı.
Barman, 4 yaşındayken üzerine kaynar su dökülmesi sonucu boynunda yanık izi oluşmuştu. 2022 yılında izden kurtulmak için Çiğli'deki bir özel hastaneye başvuran Barman'a lazer tedavisi uygulandı. Ancak tedavi sonrası Barman'ın boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiği görüldü. Barman, hastaneye konuyu iletmesine rağmen bir çözüme ulaşamayınca avukatı Serap Demir aracılığıyla dava açtı. Barman, "Tedavi sonrası boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini öğrendim. Özel hayatımı, iş hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Bu konu yüzünden psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
DAVA İZMİR'DE
Hastane ise yaptığı açıklamada, Barman'a uygulanan tedavinin tıp bilimi kurallarına uygun olduğunu ve herhangi bir kusur veya ihmalin olmadığını savundu. Hastanenin açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda haklılığın ortaya çıkacağı belirtildi.
Dava, İzmir 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.
Kaynak: Kamu Son Haber
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.