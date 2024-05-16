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Güzelleşmek istiyordu... Aldığı hizmet hayatını karartıyordu!

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İzmir'de yaşayan Suat Barman (39), boynundaki yanık izinden kurtulmak için özel bir hastaneye başvurdu.

Güzelleşmek istiyordu... Aldığı hizmet hayatını karartıyordu! mask
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İzmir'de yaşayan Suat Barman (39), boynundaki yanık izinden kurtulmak için özel bir hastaneye başvurdu. Lazer tedavisi sonrası yanık izinin daha da belirginleştiğini iddia eden Barman, hastaneye dava açtı.

Barman, 4 yaşındayken üzerine kaynar su dökülmesi sonucu boynunda yanık izi oluşmuştu. 2022 yılında izden kurtulmak için Çiğli'deki bir özel hastaneye başvuran Barman'a lazer tedavisi uygulandı. Ancak tedavi sonrası Barman'ın boynundaki yanık izlerinin daha da belirginleştiği görüldü. Barman, hastaneye konuyu iletmesine rağmen bir çözüme ulaşamayınca avukatı Serap Demir aracılığıyla dava açtı. Barman, "Tedavi sonrası boynumdaki izin 30 yıl geriye gittiğini öğrendim. Özel hayatımı, iş hayatımı etkiledi. Psikolojik sorunlar yaşıyorum. Bu konu yüzünden psikiyatrik ilaç kullanıyorum. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

DAVA İZMİR'DE

Hastane ise yaptığı açıklamada, Barman'a uygulanan tedavinin tıp bilimi kurallarına uygun olduğunu ve herhangi bir kusur veya ihmalin olmadığını savundu. Hastanenin açıklamasında ayrıca, Adli Tıp Kurumu incelemesi sonucunda haklılığın ortaya çıkacağı belirtildi.

Dava, İzmir 6. Tüketici Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, 2022, Özel, İzmir

16 May 2024 - 03:38 - Asayiş

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