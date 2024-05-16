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Ünlü ekonomistten dolar kehaneti: O seviyeyi test edecek!

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Ünlü ekonomist Tuğba Özay, dolar sahiplerini sevindirecek bir gelişmeyi duyurdu.

Ünlü ekonomistten dolar kehaneti: O seviyeyi test edecek! mask
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Ekonomi uzmanı Tuğba Özay, dolar/TL kuru hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Birçok yatırımcı, paralarını güvenli limanlara yönlendirmek için araştırmalarını sürdürüyor. Geçen yılın en karlı yatırım aracı olan gram altın hala vatandaşlar arasında en güvenilir seçenek olarak kabul ediliyor.

Kimileri borsaya, kimileri ise dövize yatırım yapmayı tercih ediyor. Ancak bazı ekonomistlere göre, artık dolar güvenilir bir yatırım aracı değil. Güncel kur, 1 doların 31 TL olduğu seviyede seyrediyor ve bu durum yatırımcıları endişelendiriyor. Tuğba Özay'ın dolar hakkındaki önemli açıklamaları ise dikkat çekti.

Özay, doların yakın gelecekte değer kazanacağını öngördü. "Dolara sahip olanlar için sevindirici bir haber var, önümüzdeki aylarda doların değerinde ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Bu durum, döviz yatırımcıları için olumlu bir gelişme olacak," dedi.

Ayrıca, belirli bir tarihi işaret ederek, "Özellikle önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde doların ciddi bir şekilde yükseleceğini öngörüyoruz," ifadelerini kullandı. Tuğba Özay'ın bu açıklamaları, döviz piyasasında yatırım yapanların stratejilerini gözden geçirmelerine neden olabilir. Özay, yatırımcıları piyasa koşullarını yakından takip etmeleri ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmaları konusunda da uyardı.

42 SEVİYESİNE ULAŞMASI BEKLENİYOR

Özay, 2024'ün başından itibaren 31,34 seviyesinde seyreden dolar kurunun, Orta Vadeli Program tahminlerine göre yıl sonunda 42 seviyelerine ulaşması gerektiğini belirtti.

Not: Yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Kamu Son Haber

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16 May 2024 - 03:25 - Ekonomi

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