Fırsat bu fırsat: Bakanlık işçi alımı yapıyor! 181 Bin 264 kişi istihdam edilecek...

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, Orta Vadeli Program doğrultusunda iş piyasasının olumlu seyrettiğini ve istihdam beklentilerinin güçlü kaldığını ifade etti.

"İŞ ARIYORUM DİYEN İŞKUR’A GELSİN"

Işıkhan, işverenlerin işgücü taleplerinin rekor düzeylere ulaştığını belirterek, "Kamu istihdam kurumumuz İŞKUR’un anlık verilerine göre işverenler tarafından 2 bin 374 farklı meslekte 181 bin 264 kişiyi istihdam etmek üzerine işçi talebi oluşturuldu. İş arıyorum diyen İŞKUR’a gelsin" ifadelerini kullandı.

İŞKUR'DA İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş arayan vatandaşlara çeşitli hizmetler sunarak, istihdam olanaklarını genişletmeyi amaçlamaktadır. İŞKUR'a iş başvurusu yapmak isteyen bireyler, öncelikle kurumun resmi internet sitesi üzerinden kayıt işlemlerini gerçekleştirmelidir. Kayıt sürecinde, kişisel bilgiler, iletişim detayları, eğitim ve meslek bilgileri gibi önemli verilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde girilmesi gerekmektedir.

İŞKUR kaydı tamamlandıktan sonra, iş arayanlar için hazırlanan özgeçmiş bölümüne geçilir ve burada, iş deneyimleri ve beceriler detaylı bir şekilde listelenir. Özgeçmişin tamamlanmasıyla birlikte, iş arama durumu aktif hale getirilir ve kullanıcılar, İŞKUR tarafından sunulan iş ilanlarına başvuruda bulunabilirler. İŞKUR'un sunduğu diğer hizmetler arasında, mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve toplum yararına programlar yer almaktadır.

Ayrıca işsizlik ödeneği başvuruları da İŞKUR üzerinden yapılabilmektedir. İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyen bireyler, randevu alarak profesyonel destek alabilirler. Engelli bireyler ve eski hükümlüler için de İŞKUR özel kayıt koşulları ve hizmetleri bulunmaktadır. İŞKUR'a kayıt olmak için gereken yaş sınırı 14'tür ve kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğu esastır.

İŞKUR'UN VERDİĞİ HİZMETLER NELER?

İŞKUR, iş arayan vatandaşlara yönelik çeşitli hizmetler sunuyor. Bu hizmetler arasında, iş arama süreçlerini kolaylaştıran ve işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren bir dizi program bulunmaktadır.

İŞKUR, kısa çalışma ödeneği, açık iş ilanları, işsizlik sigortası gibi temel hizmetlerin yanı sıra, mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi mesleki gelişim fırsatları da sağlamaktadır. Ayrıca, toplum yararına programlar, engelli ve eski hükümlü projeleri gibi sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekmektedir.

İşverenlere yönelik olarak ise, iş ilanı verme, eleman ihtiyaçlarını karşılama ve işgücü çizelgelerini işleme gibi hizmetler sunulmaktadır. İŞKUR, aynı zamanda engelli istihdamını teşvik etmekte ve iş kulüpleri aracılığıyla iş arayanların sosyal ağlarını genişletmelerine yardımcı olmaktadır.

Kaynak: Kamu Son Haber