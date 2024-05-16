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Görenler şaştı kaldı: Evinin balkonuna astığı çarşaf gündem oldu!

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart herkesi meraka sevk etti.

Görenler şaştı kaldı: Evinin balkonuna astığı çarşaf gündem oldu! mask
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Binaya asılan "Allah belanı versin Nurettin" yazan pankartı görenler dönüp bir daha baktı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir binaya asılan, "Allah belanı versin Nurettin" yazılı pankart sadece oradan geçe

Seymen Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan bir binanın cephesine asılan pankart herkesi şaşkına çevirdi. Pankarttaki yazıyı okuyan çevre sakinleri ise o yazıyı cep telefonları ile kayda aldı.

"Allah belanı versin Nurettin" yazısı okuyanlar ise "Kim bu Nurettin" demekten kendini alamadı. Pankartın sosyal medyada paylaşılması üzerine binlerce merak dolu paylaşım yapıldı. Sosyal medya kullanıcıları Nurettin'in pankartı asan kişiyi kızdıracak ne yapmış olabileceği konusunda çeşitli yorumlar yaptı.

Kaynak: Kamu Son Haber

# Bir, Sosyal, kocaeli

16 May 2024 - 03:10 - Gündem

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