Flaş düzenleme! O kişilerin emekliliği iptal oluyor...Tek kuruş alamayacaklar!

Türkiye’de milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli oldu. Bazı vatandaşlar ise geçmişte yaptıkları hatalar ve eksiklikler nedeniyle emekli olamadılar.Bu vatandaşlar emekli olabilmek için SGK’da oluşan hataları ve eksiklikleri düzeltmek için başvuru yapmaya devam ediyor.



SGK Uzmanı Özgür Erdursun sosyal medya hesabından emekliliğin hangi durumlarda iptal olacağını açıkladı. Çalışma hayatı ve sigorta işlemlerinde bunları yapanların gözünün yaşını bile bakılmayacak.

Erdursun’un X hesabından yaptığı paylaşımda emeklilikleri tek kalemde ret edilecek işlemlerin hepsini sıraladı. Buna göre, ortağı olduğunuz şirkette sigortalı olduysanız ve Başkasının primleri sehven kendi hesabınıza yazıldıysa emekliliğiniz kabul edilmeyecek.



Bağ-Kur primlerini ödemediğiniz günlere borçlanma yaptığınız gibi birden fazla işyerinde çalışıp bir ayda 30 günden fazla gününüz gözüküyorsa ya da bir yılda 360 günden daha fazla gününüz gözüküyorsa, fazla günleri primlerinizden çıkarmadan, istenilen prim gün sayısına ulaştıysanız yine emeklilik müracaatınız iptal edilecek.



Erdursun, X hesabındaki paylaşımında emeklilik müracaatının ret edileceği diğer konuları şöyle sıraladı:

“Çalışmadığınız halde bir işletmede kendinizi çalışmış gibi gösterdiyseniz ve hizmet dökümünüzde Ş-K-İ harfleri varsa, ilk işe başlama tarihiniz 18 yaş altı anne ya da babanızın işletmesindeyse, Son 2520 gün içinde emeklilik müracaatında bulunduğunuz statüde prim gün sayınızı tamamlamamışsanız, Yurtdışında bulunduğu sırada Türkiye'de kendinizi sigortalı gösterdiyseniz, Yurtdışında olup isteğe bağlı şartlarını tamamlamadan isteğe bağlı sigorta primi ödediyseniz, Askerde olduğu sürede sigortalı olarak çalıştıysanız, 28/02/2011 öncesinde kendi adınıza işletme ya da şirket ortalığı varken, başka bir işletmede sigortalı olduysanız, Bağ-kur'a borcunuz varken emeklilik müracaatında bulunduysanız, Emeklilik müracaatınız ret olur.”

Kaynak: Kamu Son Haber