16 May 2024 - 03:07- Ekonomi G:

Garanti BBVA satılıyor mu: İlk açıklama geldi!

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Türkiye'nin önde gelen bankalarından Garanti Bankası hakkında ortaya atılan satış iddiaları, kamuoyunun dikkatini çekti. Bu spekülasyonlar üzerine banka, resmi bir açıklama yaptı.

Garanti BBVA satılıyor mu: İlk açıklama geldi! mask
Garanti BBVA satılıyor mu: İlk açıklama geldi!
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Son dönemde ortaya atılan iddialar üzerine, Garanti BBVA'nın satışa çıkarılacağına yönelik spekülasyonlar finans piyasalarında geniş yankı buldu. Ancak, bu iddiaların gerçek dışı olduğu, BBVA tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan resmi açıklama ile netlik kazandı.

Açıklamada, BBVA'nın Banco Sabadell'e yönelik hisse bazlı teklifinin, Garanti BBVA hisselerinin satışını gerektirmeyeceği ve bu yöndeki haberlerin asılsız olduğu vurgulandı. BBVA'nın, Garanti BBVA'ya olan bağlılığının ve güveninin sarsılmadığı, bu açıklama ile bir kez daha teyit edildi.

Garanti BBVA satılıyor mu: İlk açıklama geldi!

Kaynak: Kamu Son Haber

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16 May 2024 - 03:07 - Ekonomi

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