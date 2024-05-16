Toplu taşımaya üzen zam

UKOME Genel Kurulu'nda alınan kararla Antalya kent içi ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Zam sonrasında tam ücret 20 TL olurken, emekli ve öğretmenler için 19 TL, öğrenciler için 10 TL, kredi kartı ile biniş ücreti ise 25 TL olarak güncellendi.

Antalya'da ulaşım esnafının zam talebinin ardından toplanan UKOME Genel Kurulu'nda toplu ulaşım ücretlerine yüzde 33 zam yapılması kararı alındı. Buna göre, kent içi ulaşımda yeni ücret tarifesi uygulanacak. Tam ücret 20 TL olarak belirlenirken, öğrenciler için ücret 10 TL, öğretmenler ve emekliler için 19 TL, kredi kartı ile binişlerde ise ücret 25 TL olarak güncellendi.

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, son zamanlarda yakıt fiyatlarının artması nedeniyle zamlı ücret taleplerinde bulunduklarını belirtti.

Arslan, UKOME'den taleplerinin tam olarak karşılanmadığını ancak yapılan zammın dağıtılan maliyetin bir kısmını karşılamaya yetmediğini ifade etti.

Günlük ortalama yakıt tüketiminin yüksek olduğunu ve maliyetlerin arttığını vurgulayan Arslan, esnafın bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Yeni ücret tarifesinin ne zaman uygulanacağı konusunda henüz bir karar alınmadığını da belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber