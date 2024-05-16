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Almanyadan FLAŞ açıklama: Schengen vizesi için kritik gelişme!

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Avrupa Serbest Ticaret Birliği ve Avrupa Birliği üyelerini içeren bölgeye Schengen adı veriliyor. Böylece Schengen bölgesi anlaşması sayesinde AB’ye üye olan ülkelerin vatandaşları vizesiz sadece kimlik ve pasaportları ile bu bölgede bulunan ülkeleri ziyaret edebilme fırsatı sağlandı.

Almanyadan FLAŞ açıklama: Schengen vizesi için kritik gelişme! mask
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Bu kapsamda AB’ye üye olmayan ülkelerdeki vatandaşların Schengen bölgesindeki ülkeleri ziyaret edebilmeleri için bu vizeye sahip olmaları gerekiyor.

Türkiye’de ise Schengen Vizesi almak isteyen vatandaşların belirli bir süreçten geçmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Schengen Vizesi almak isteyen Türk vatandaşların kapatıldığı iddia edilmişti. Bu iddialara hızlıca yalanlama geldi.

SCHENGEN VİZESİ FIRSATI

Öte yandan diplomatik kaynaklar, yoğunluk nedeniyle başvuruların ileri tarihlere sarkabildiğini ifade etmişti. Schengen bölgesine seyahat etmek isteyenlere ise sevindiren haber geldi.

Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçiliği, RIA Novosti'ye yaptığı açıklamaya göre, Bulgaristan'ın Rusya'da yaşayan vatandaşlara, Schengen bölgesi içinde serbestçe seyahat etmeleri için vize vereceğini ifade etti.

Diplomatik misyon, Bulgaristan'ın Rusya Büyükelçiliği konsolosluk departmanının, Ruslara Bulgaristan ve tüm Schengen ülkelerine seyahat etme imkanı verilecek. Bu kapsam da Ruslara Schengen vizesi verileceği aktarıldı.

Ancak, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Bulgaristan'ın bu vizeyi henüz Rus vatandaşlarına vermediğini ifade etmişti.

Kaynak: Kamu Son Haber

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16 May 2024 - 01:55 - Gündem

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