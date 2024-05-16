Şimşek seçime gidiyor

TRENDYOL Süper Lig'de 50 puanla 7'nci basamakta bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Corendon Alanyaspor Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılacak. Turuncu yeşilli kulübün 13 yıldır başarılı bir şekilde başkanlığını yapan Hasan Çavuşoğlu'nun yeniden tek aday olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ