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Şimşek seçime gidiyor

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Corendon Alanyaspor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 30 Mayıs Perşembe günü yapılacağını, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise genel kurulun 7 Haziran Cuma günü gerçekleştirileceğini duyurdu

Şimşek seçime gidiyor mask
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TRENDYOL Süper Lig'de 50 puanla 7'nci basamakta bulunan temsilcimiz Corendon Alanyaspor'da olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Corendon Alanyaspor Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2024 Perşembe günü Cengiz Aydoğan Alanyaspor Kulübü Tesisleri'nde saat 16.00'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise ikinci toplantı 7 Haziran Cuma günü aynı saatte Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu'nda yapılacak. Turuncu yeşilli kulübün 13 yıldır başarılı bir şekilde başkanlığını yapan Hasan Çavuşoğlu'nun yeniden tek aday olması bekleniyor. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek seçime gidiyor

Kaynak: Spor SERVİSİ

# Bir, Alanya, günü

16 May 2024 - 01:43 - Spor

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