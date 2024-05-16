Kocasının telefonundan kanlı resimleri çıktı

O dönem Nihal B.'yi arayan babası Vedat B. ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya Y. (43), kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet B. ile Batman'da dini nikahla birlikte yaşamaya başladığını öğrendi. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal B. ile Mehmet B. arasında anlaşmazlık çıktı. Nihal B., doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp, Serik'teki ailesinin yanına döndü.

HAREKETSİZ YATTIĞI FOTOĞRAFLAR BULUNDU

Geçen yıl 9 Ekim'de ise Mehmet B., Serik'e gelip Nihal B. ile buluştu. Bu tarihten sonra Nihal B.'den haber alınamadı. Ailesi Nihal B.'yi ararken, bu yıl 1 Mayıs'ta dayı Ali Y.'ye ulaşan ve Mehmet B.'nin tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, çeşitli fotoğraf ve videolar gönderdi. Mehmet B'nin cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptığı kişiye, Nihal B.'nin boynunda kan izleri, yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirlendi. Aynı videoda Mehmet B.'nin, kadının kimliğini ve cep telefonunu da gösterdiği anlar yer aldı.

AİLESİ POLİSE BAŞVURDU

Aile, bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal B.'nin hayatından endişe ettikleri gerekçesiyle polise başvurdu. Soruşturma kapsamında Serik Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ekipleri, 2 Mayıs'ta Mehmet B.'yi Batman'da gözaltına aldı. Mehmet B., işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Aileye gönderilen ve konum içeren mesaj üzerine polis ekipleri, Serik Millet Bahçesi'nde kadavra köpekleriyle geniş kapsamlı arama yaptı ancak Nihal B.'nin izine ulaşılamadı.

İZİNE RASTLANMADI

Serik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün de Nihal B.'nin cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede arama yaptı. Serik'te Eminceler ile Belek mahalleleri arasındaki arazide ve Acısu Deresi kenarında 100 polis, kadavra köpeği 'Obert' ve dronla aranan Nihal B.'nin izine rastlanmadı. Aramaların süreceği belirtildi. (DHA)

Kaynak: DHA