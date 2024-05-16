Alanya’da esnaflar, kararın iptali için imza kampanyası başlattı. Alanya’daki oda başkanları acilen yanlıştan dönülmesi için çağrı yaptı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı, aldığı kararla birlikte Halk Bankası'ndan, Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çekilen kredilerin faiz oranlarında artış yapıldı. Buna göre 10 Ekim 2022 ile 9 Temmuz 2023 arasında çekilen kredilerin faiz oranı yüzde 7,5’tan yüzde 17’ye çıkarıldı. Böylelikle eski çekilen kredilerde yüzde 120’ye kadar faiz oranı artırıldı. 2022’te yüzde 7.5’ten kredi çeken bir esnaf yeni düzenlemeyle borcunu yüzde 17 faiz oranıyla ödemiş olacak. Eski çekilen ve halen borçlu olan esnafların da faizleri artınca esnaf iyice çileden çıktı. İlk kez böyle bir uygulama ile karşılaşan esnaf, yeni sabaha borcu artmış şekilde uyandı. Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, kararın iptali için imza kampanyası başlattı.



'BU YANLIŞTAN DERHAL VAZGEÇİN'



Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir, kararın iptali için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Kararın gözden geçirilerek acilen yanlıştan vazgeçilmesi gerektiğini belirten Demir, "Esnaflar ülke ekonomisinin ana lokomotifidir. Esnaf çökerse, ülke ekonomisi de çöker. Kötü gün dostu olması gereken kooperatifler, esnafların aldığı kredi oranlarını yükselterek esnafın nefesini kesiyor. Büyük şirketlerin borçları silinip, bazıları teşvik alırken; kendi yağında kavrulan milyonlarca esnafa 'Bundan sonra iş yapma, personel çalıştırma, dükkanını kapat git' deniyor. Kamuda tasarruf esnaf üzerinden olmamalı. Enflasyonist ortamda gelir-gider dengesi sağlanamadığından, zorunlu olarak borçlanan esnaflarımızın bu yükün altından kalkmaları mümkün değildir! Karar tekrar gözden geçirilerek, büyük mağduriyetler oluşturacak bu uygulamaya son verilmelidir! Sayın bakanım, sayın yetkililer, bu karardan vazgeçilmez ise esnaf son nefesini verir. Lütfen bu yanlıştan derhal vazgeçin. Karar tekrar gözden geçirilerek, büyük mağduriyetler oluşturacak bu uygulamaya son verilmesi için üst kuruluşlar ile gerekli yazışmalar yapılarak, yönetim ve denetim kurulumuz ile, kararın iptali için imza kampanyası başlattık. Desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

ALANYA’DAKİ ESNAF ODALARI ORTAK AÇIKLAMA YAPACAK



Alanya Lokantacılar ve Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci, Alanya’daki tüm oda başkanlarıyla yarın saat 11.00’da bir araya gelerek ortak basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber MERKEZİ