Almanlar gecikmeli gelecek

Almanya’da şampiyona nedeniyle şimdiden otellerde doluluk yaşanırken, bu yıl rekor düzeyde turist bekleyen Antalya’da Alman turist girişinde, şampiyona nedeniyle 1 aylık düşüş bekleniyor.

"ALMANLAR AKIN EDECEK"



Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 24 ülkenin katılımıyla 22 günde 51 maçın oynanacağı şampiyonada özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Köln, Dortmund, Gelsenkirchen, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Münih şehirlerinin futbolla şenleneceğini söyledi.



Turnuvayı 650 bini yurt dışından olmak üzere 2,7 milyon taraftarın tribünde, 7 milyon kişinin ise şehirlerin birçok alanlarına kurulacak dev ekranlarda izleyeceğini kaydeden Yavuz, UEFA’nın 250 milyar dolarlık katkı öngördüğünü dile getirdi.



Şampiyonanın bu yıl rekor Alman turist beklenen Türk turizmine etkisini değerlendiren Yavuz, "Ülkemize Alman turist ziyareti, pandemiden sonra artarak ilerliyor. Turizmciler 2024'te buna dair yeni bir rekor bekliyor. Bununla birlikte şampiyona nedeniyle ülkesinde kalıp, tatile çıkmayacak turistlerin hesabı da yapılıyor. Bunun bize yansımasının çok fazla olacağını düşünmüyorum. Maçlar yüzünden tatilini öteleyenler, turnuva biter bitmez kendilerini denizin sularına bırakacak" dedi.



Yavuz, Almanya’dan gelen turist sayısının temmuz ayı ortasından itibaren artmaya başlayacağını söyledi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ