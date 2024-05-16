- Turizm

Otellerin kredi borcunda büyük artış

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BDDK verilerinden yapılan analize göre, Türkiye’de konaklama tesislerinin bankalara olan nakdi kredi borçları 2024 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 208 artarak 27,4 milyar TL arttı.

Otellerin kredi borcunda büyük artış mask
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2022 yılındaki artış ise 8,9 milyar TL dolayındaydı.


Ortalama dolar kuru bazında bakıldığında nakdi kredi borçlardaki artış 0,88 milyar doları aştı.


Otellerin aldığı gayri nakdi krediler de yüzde 10,7 düşerek 5,6 milyar TL arttı. 2022’de ise 6,3 milyar TL yükselmişti.


Öte yandan, oteller dışında kalan yeme içme alanlarında da krediler yüzde 91 artarak 9,8 milyar TL oldu. (Kaynak: Turizmajansı)

Kaynak: Turizmajansı

# 2022, yüzde

16 May 2024 - 01:04 - Turizm

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