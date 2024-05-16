Otellerin kredi borcunda büyük artış

2022 yılındaki artış ise 8,9 milyar TL dolayındaydı.



Ortalama dolar kuru bazında bakıldığında nakdi kredi borçlardaki artış 0,88 milyar doları aştı.



Otellerin aldığı gayri nakdi krediler de yüzde 10,7 düşerek 5,6 milyar TL arttı. 2022’de ise 6,3 milyar TL yükselmişti.



Öte yandan, oteller dışında kalan yeme içme alanlarında da krediler yüzde 91 artarak 9,8 milyar TL oldu. (Kaynak: Turizmajansı)

Kaynak: Turizmajansı