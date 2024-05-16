Otellerin kredi borcunda büyük artış

2022 yılındaki artış ise 8,9 milyar TL dolayındaydı.
Ortalama dolar kuru bazında bakıldığında nakdi kredi borçlardaki artış 0,88 milyar doları aştı.
Otellerin aldığı gayri nakdi krediler de yüzde 10,7 düşerek 5,6 milyar TL arttı. 2022’de ise 6,3 milyar TL yükselmişti.
Öte yandan, oteller dışında kalan yeme içme alanlarında da krediler yüzde 91 artarak 9,8 milyar TL oldu. (Kaynak: Turizmajansı)
Kaynak: Turizmajansı
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.