Zengin turist hedefi

FUN&SUN Ürün ve Kontrat Müdürü Behice Çakır, Ege'ye dönük kapasitenin iki katına çıkarılması da dahil, 2024 yılında Türkiye'ye 900 bin turist getirmeyi planladıklarını açıkladı. Bu rakamın 810 bininin Antalya, 90 bininin ise Dalaman ve Bodrum için planlandığını açıklayan Çakır, Antalya kapasitelerini yüzde 10, Dalaman ve Bodrum kapasitelerini ise yüzde 95 artırdıklarını açıkladı.



2024 sezonunda havalimanlarında 80, otellerde 240, transfer araçlarında 380 ve 55 kişi de premium ekibinde olmak üzere toplamda 755 kişi ile çalışacaklarını açıklayan Çakır, ekiplerinin geçen yıl 6 bin 500 uçuşa hizmet verdiğini ve 324 bin tatilciyi de gezilere götürdüğünü kaydetti.



Şirketin yaptığı hesaplara göre FUN&SUN'ın bu yıl Antalya'ya getireceği misafirlerin yüzde 12'si, Bodrum'a getireceği misafirlerin yüzde 15'i ve Dalaman'a getireceği misafirlerin de yüzde 4'ü premium misafirlerden oluşacak. Şirket Antalya'da 37, Bodrum'da 24 ve Dalaman'da 6 olmak üzere, misafirlerine toplamda 67 premium otel sunuyor. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ