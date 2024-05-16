Turist sayısı artıyor

TURİZMDATABANK'IN derlediği verilere göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Antalya’ya gelen toplam yabancı turist sayısı yüzde 13 artarak 1,84 milyonu geçerken vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 24,5 artışla 223 bini geride bıraktı. Bu dönemde, Rusya pazarındaki düşüş yüzde 7 oldu.



Genel artış eğilimi karşısında, Rusya’nın yanında düşüş yaşayan diğer önemli pazarlar da yüzde 97 daralma İsrail ve yüzde 11 düşüşle Litvanya oldu. Öte yandan geçmiş aylarda düşen İskandinavya ise yüzde 33 artışa geçti. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)

Kaynak: Turizm GÜNCEL