Turist sayısı artıyor

TURİZMDATABANK'IN derlediği verilere göre, 2024 yılı Ocak-Nisan döneminde Antalya’ya gelen toplam yabancı turist sayısı yüzde 13 artarak 1,84 milyonu geçerken vatandaş ziyaretçi sayısı da yüzde 24,5 artışla 223 bini geride bıraktı. Bu dönemde, Rusya pazarındaki düşüş yüzde 7 oldu.
Genel artış eğilimi karşısında, Rusya’nın yanında düşüş yaşayan diğer önemli pazarlar da yüzde 97 daralma İsrail ve yüzde 11 düşüşle Litvanya oldu. Öte yandan geçmiş aylarda düşen İskandinavya ise yüzde 33 artışa geçti. (Kaynak: Turizm GÜNCEL)
Kaynak: Turizm GÜNCEL
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.