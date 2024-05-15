- Spor

Alanyaspor, Samsunspor maçı için hazır

ABONE OL Google News Sayfamız

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında 18 Mayıs Cumartesi günü Yılport Samsunspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Alanyaspor, Samsunspor maçı için hazır mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından futbolcular, taktik maçı yaptı.

Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

# antrenman, Corendon Alanyaspor, futbol, hazırlık, Trendyol Süper Lig, Yılport Samsunspor, başladı, fatih

15 May 2024 - 23:54 AA Antalya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Ertuğrul Doğan resmen açıkladı! İşte Onuachu'nun dev bonservis bedeli... mask
Ertuğrul Doğan resmen açıkladı! İşte Onuachu'nun dev bonservis bedeli...
FB'de adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan 'mücadele' açıklaması: "Devletle değil hükümetle kavga ederiz" mask
FB'de adaylığını ilan eden Aziz Yıldırım'dan 'mücadele' açıklaması: "Devletle değil hükümetle kavga ederiz"
FIFA 2 Türk takımına acımadı:3 dönem ceza! mask
FIFA 2 Türk takımına acımadı:3 dönem ceza!
Samsun mesaisi bugün mask
Samsun mesaisi bugün
Alanya şok olmuştu! Gerçek ortaya çıktı mask
Alanya şok olmuştu! Gerçek ortaya çıktı
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı mask
Süper Lig'de yeni sezon takvimi açıklandı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber