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14 yaşındaki Yusuf'un şampiyonluk sevinci ölüme götürdü

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Amed Spor'un şampiyonluğu sonrasında acı bir olay yaşandı. TFF 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Spor'un 11 Mayıs’ta statta düzenlenen kupa törenine katıldıktan sonra evine dönerken otomobilin çarptığı Yusuf Yıldız (14), hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü D.K. (30), adli kontrolle serbest kaldı.

14 yaşındaki Yusuf'un şampiyonluk sevinci ölüme götürdü mask
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 11 Mayıs’ta akşam saatlerinde kupa töreni düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu’nda düzenlenen törene katılan Yusuf Yıldız, etkinliğin sonra ermesinin ardından evine dönmek üzere Fırat Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.K. yönetimindeki otomobil, Yıldız’a çarptı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sürücü D.K., savrulup yere düşen Yıldız’ın yanına gelerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

# Bir, sağlık, Otomobil, Özel

15 May 2024 - 23:34 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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