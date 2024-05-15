14 yaşındaki Yusuf'un şampiyonluk sevinci ölüme götürdü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, 11 Mayıs’ta akşam saatlerinde kupa töreni düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki 33 bin kişilik Diyarbakır Stadyumu’nda düzenlenen törene katılan Yusuf Yıldız, etkinliğin sonra ermesinin ardından evine dönmek üzere Fırat Bulvarı üzerinde koşarak yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada D.K. yönetimindeki otomobil, Yıldız’a çarptı.
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Sürücü D.K., savrulup yere düşen Yıldız’ın yanına gelerek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Yıldız, ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Gözaltına alınan D.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.