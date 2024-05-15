Akıllara durgunluk veren olay: Eczanede ölü olduğunu öğrendi

Emekli 2 çocuk babası Şaban Er, 3 Mayıs’ta ilaç almak için eczaneye gitti. İlaçlarının bir kısmını alan Er, eczacının kalanını 6 Mayıs’ta alabileceğini söylemesi üzerine evine döndü. Şaban Er, 6 Mayıs’ta yeniden eczaneye gittiğinde çalışanlar, ilaçlarını alamayacağını çünkü ölü göründüğünü söyledi. Nüfus Müdürlüğü’nün yolunu tutan Er, buradan da aynı cevabı aldı.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Er konunun sebebini araştırdığında; 3 Mayıs günü kendisiyle aynı isim ve soy isimdeki Samsun’un Alaçam ilçesinde yaşayan başka bir kişinin kimliksiz şekilde Bafra Devlet Hastanesi acil servisine götürüldüğünü, 5 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini, hastane çalışanlarının ise ölüm raporunu hazırlarken kontrol etmediğini öğrendi.

'YAŞAYAN ÖLÜ GİBİYİM'

Eczaneye gittiğinde ‘Ölü görünüyorsun’ dediklerini ifade eden Şaban Er, “Nüfus Müdürlüğü’ne gittim, orada da ölü göründüğümü söylediler. Tabii bu arada hastaneyi aradık 'Yanlışlık var' dediler. Yanlışlığın düzeleceğini belirttiler, 10 gün geçti hala düzelmedi. Yaşayan ölü gibiyim. Kalp rahatsızlığım var, bronşit astımım var, ilaçlarımı ödünç aldım. İnşallah kısa sürer, sorun giderilir de sağlığıma kavuşurum. Psikolojik olarak da rahatsızlandım, ne yattığımdan, ne gezdiğimden, ne uyuduğumdan zevk alıyorum” diye konuştu.

Kaynak: DHA