16 yaşındaki Ruken 6'ıncı kattan dükkanın içine düştü

6 katlı apartmanın son katında ailesi ile oturan Ruken Y., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü. Yandaki tek katlı giyim mağazasının tentesinin kırılması ile dükkanın içine düşen Ruken Y., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA