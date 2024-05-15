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16 yaşındaki Ruken 6'ıncı kattan dükkanın içine düştü

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Siirt'te talihsiz bir olay meydana geldi. 6 katlı binanın son katındaki balkondan yandaki tek katlı dükkanın içine düşen Ruken Y. (16), ağır yaralandı.

16 yaşındaki Ruken 6'ıncı kattan dükkanın içine düştü mask
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6 katlı apartmanın son katında ailesi ile oturan Ruken Y., iddiaya göre dengesini kaybederek balkondan düştü. Yandaki tek katlı giyim mağazasının tentesinin kırılması ile dükkanın içine düşen Ruken Y., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kızın  hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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15 May 2024 - 23:21 - Asayiş

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