Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi; onlarca hayvan telef oldu

M.S. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda yüklü olan onlarca tavuk ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA