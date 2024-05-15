- Asayiş

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi; onlarca hayvan telef oldu

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Bolu'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen canlı tavuk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kamyonda yüklü canlı tavuklardan onlarcası ise öldü.

Kontrolden çıkan kamyon şarampole devrildi; onlarca hayvan telef oldu mask
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M.S. yönetimindeki canlı tavuk yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyondan çıkarılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada, kamyonda yüklü olan onlarca tavuk ise öldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# sağlık, ilgili

15 May 2024 - 23:06 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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